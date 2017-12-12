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Новогодние каникулы продлятся десять дней

Новости
Новогодние каникулы продлятся десять дней

В новогодние праздники жители области будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы,

7 января – Рождество Христово.

В этом году пятница, 29 декабря, является последним рабочим днем 2017 года. Таким образом, для жителей области, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.

Работники, занятые по шестидневной рабочей неделе, в новогодние праздники будут отдыхать с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, а 30 декабря 2017 года (суббота) будет для них рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.

Первым рабочим днем 2018 года станет вторник, 9 января.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере:

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

– работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки;

– работникам, получающим оклад, - не менее одинарной ставки СВЕРХ оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки СВЕРХ оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.

Согласно части 3 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации всем работникам, не привлекающимся к работе в праздничные дни (кроме тех, кто получают месячный оклад), за указанные дни должно быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, принимаемыми с учетом мнения профсоюза. Данные вопросы могут быть отражены и в трудовом договоре.

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы.