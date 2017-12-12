12 декабря 2017 23:02 ВТОРНИК
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18:00 | 12 декабря
Рост поголовья отмечен в животноводческом комплексе Саратовской области
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Новогодние каникулы продлятся десять дней
14:21 | 12 декабря
приняли участие во всероссийском форуме добровольцев
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приняли участие во всероссийском форуме добровольцев

Новости


В Москве в рамках всероссийского форума добровольцев состоялся ежегодный слёт юных добровольцев Российского движения школьников.

Участниками слета стали около 300 ребят из 77 субъектов России, в том числе представители Саратовской области.

На слете состоялась форсайт-сессия «Школьное добровольческое движение в России как драйвер роста гражданской активности», в ходе которой финалисты конкурса «Юный доброволец» смогли представить свои проекты. Также эксперты рассказали участникам о работе движения «Волонтёры Победы» и об организации благотворительных проектов, акций, событийном и экологическом добровольчестве.

Также на всероссийском форуме добровольцев состоялась церемонии награждения всероссийской премии «Доброволец России-2017». Во время награждения президент России Владимир Путин сообщил, что 2018 год объявляется в России Годом добровольца.