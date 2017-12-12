12 декабря 2017 23:03 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 12 декабря
Рост поголовья отмечен в животноводческом комплексе Саратовской области
17:07 | 12 декабря
Завершился региональный этап конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"
16:07 | 12 декабря
Участники фестиваля-конкурса "Город кино-2017" отмечены специальными дипломами
15:19 | 12 декабря
Новогодние каникулы продлятся десять дней
14:21 | 12 декабря
приняли участие во всероссийском форуме добровольцев
13:21 | 12 декабря
За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров
12:31 | 12 декабря
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодние туры в Португалию по цене обычных
11:39 | 12 декабря
"Спартак" (Москва) в Саратове!
10:48 | 12 декабря
Рыбный промысел может оказаться под угрозой аукционной системы распределения квот
09:56 | 12 декабря
Открывается выставка, посвященная совершившим подвиг детям
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

Новости
За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 7 пожаров. Наиболее значимые из них:

11 декабря в 19 ч. 40 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в нежилом доме в с. Карьер Вольского района. Площадь пожара составила 16 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

12 декабря в 00 ч. 38 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Смоленской в Заводском районе. Площадь пожара составила 48 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 16 человек личного состава.

12 декабря в 04 ч. 42 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома. Горели вещи в комнате на площади 5 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.