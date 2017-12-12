За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

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11 декабря в 19 ч. 40 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в нежилом доме в с. Карьер Вольского района. Площадь пожара составила 16 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.12 декабря в 00 ч. 38 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Смоленской в Заводском районе. Площадь пожара составила 48 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 16 человек личного состава.12 декабря в 04 ч. 42 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома. Горели вещи в комнате на площади 5 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.