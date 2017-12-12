Участники фестиваля-конкурса "Город кино-2017" отмечены специальными дипломами
X областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» собрал более 300 участников из 29 муниципальных районов.
Свои творческие номера представили сольные исполнители, дуэты, вокальные ансамбли. Участники конкурса поразили жюри талантом, фантазией и ответственностью, с которой подошли к подготовке выступлений.
Жюри под председательством заслуженного артиста России, профессора Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова Эдуарда Гавриленкова и директора Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирины Бережной было принято решение отметить специальными дипломами тех конкурсантов, чьи выступления и творческие образы получились наиболее яркими и оригинальными. Ими стали представители 20 муниципальных районов области.