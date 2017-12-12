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Рыбный промысел может оказаться под угрозой аукционной системы распределения квот

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Промысловики и судостроители опасаются за будущее отрасли в связи с вероятностью внесения изменений в правила рыболовства.

Причиной опасений стало письмо Владимиру Путину с предложением отказаться от существующих долгосрочных договоров на промысел краба, и перейти к системе продажи квот в рамках аукционных торгов. Данное изменение приведет к тому, что квоты придется покупать по завышенным ценам, что станет невозможно для ряда более мелких предпринимателей. Как следствие, это приведет к банкротству ряда компаний и снижению добычи краба.

В своем выступлении на пресс-конференции в ИА “Россия сегодня” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев подчеркнул, что как показывает опыт прошлых лет, снижение вылова станет причиной нехватки продукта в стране и заставит закупать его за рубежом. С другой стороны, практика долгосрочных договоров зарекомендовала себя как надежная и выгодная для развития отрасли.

В прошлом году на законодательном уровне было решено, что договора, срок действия которых истекает в 2018 году, будут перезаключаться на 15 лет и содержать инвестиционные обязательства.

В 2016 году размер инвестиций в рыбопромышленную отрасль составил 12 млрд. рублей. За прошедший период 2017 года эта сумма превысила уже 15 млрд. рублей.