"Спартак" (Москва) в Саратове!
Сегодня, 12 декабря в 18-30, в ФОК "Юбилейный" "СГАУ-Саратов" встречается с лидером чемпионата России, московским "Спартаком".
"Спартаковцы играют первый сезон выступают в суперлиге и соответственно это будет первая очная встреча команд. Дебютанты в данный момент идут на первом месте в чемпионате и одержали девять побед и лишь однажды сыграли вничью с уфимской командой “УГНТУ-ВНЗМ”.
Всех болельщиков приглашаем поддержать нашу команду!
А в перерыве матча бросаем пенальти одному из вратарей "аграриев",выигрываем призы от партнёров нашего клуба магазина "Фристайл" и Любови Ивановой. И конечно награждаем победителей конкурса в соцсетях, угадавших победителя матча "СГАУ-Саратов" - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа)", - приглашает пресс-служба Саратовского клуба.