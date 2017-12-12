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Житель Духовницкого запорол отца шампуром

Новости / ЧП



Сталик Цатурян признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 июня 58-летний потерпевший, находясь в доме по месту проживания, распивал спиртные напитки вместе со своим сыном. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, переросший во взаимные оскорбления.

В ходе ссоры 29-летний сын нанес отцу не менее пяти ударов кулаками по голове, а также один удар металлическим крестом в область лба. После этого мужчины вышли из дома во двор, где обвиняемый нанес отцу два удара шампуром в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Фото http://om-saratov.ru