Житель Духовницкого запорол отца шампуром

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 июня 58-летний потерпевший, находясь в доме по месту проживания, распивал спиртные напитки вместе со своим сыном. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, переросший во взаимные оскорбления.В ходе ссоры 29-летний сын нанес отцу не менее пяти ударов кулаками по голове, а также один удар металлическим крестом в область лба. После этого мужчины вышли из дома во двор, где обвиняемый нанес отцу два удара шампуром в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.Фото http://om-saratov.ru