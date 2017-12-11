Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
Возможно затруднение в работе транспорта.
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, временами осадки: мокрый снег, морось.
Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура: ночью -1… -3, днем 0.
12 декабря в Саратове ожидается туман с видимостью 500 м и менее, сильный гололед - на возвышенных участках до 22 мм.
Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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