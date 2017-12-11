Подведены итоги акции "Детям – зеленый свет!"
Мероприятия в ее рамках проводились с 4 по 10 декабря в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на детей пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеходных переходов.
По информации отделения пропаганды ГИБДД, в ходе операции дорожные полицейские обращали пристальное внимание на нарушение статей 12.18 КоАП РФ, то есть неисполнение требования уступать дорогу пешеходам.
За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции составлено свыше 200 административных материалов за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
В течение всего мероприятия "Детям - зеленый свет!»" на оживленных перекрестках города вблизи пешеходных переходов сотрудники дорожно-патрульной службы проводили акции и беседы с водителями и пешеходами о соблюдении правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции посетили общеобразовательные и дошкольные учреждения с беседами о безопасном поведении на дорогах.
Итогом мероприятия стала масштабная акция "Мы за безопасность на дороге!", которую сотрудники пропаганды провели в образовательных учреждениях, расположенных во всех районах города.