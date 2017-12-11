Вячеслав Моше Кантор: «Запрет на кошерный забой скота препятствует нормальной жизни общины в Бельгии»
Вячеслав Моше Кантор от лица Европейского еврейского конгресса выступил в поддержку иска бельгийской еврейской общины об отмене закона, запрещающего кошерный забой животных в Бельгии.
В этом году парламенты двух крупнейших регионов Бельгии - Валлонского и Фламандского – приняли закон о запрете ритуального забоя животных, в том числе кошерного и халяльного забоя скота. С иском в Конституционный суд об отмене этого закона обратилась Бельгийская федерация еврейских организаций (CCOJB). Поддержку бельгийской общине оказал Европейский еврейский конгресс. Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор убеждён, что закон должен быть отменён как неконституционный и несправедливый, и назвал его «немыслимым в современном мультикультурном обществе».
«Это предписание противоречит свободе вероисповедования и европейскому законодательству, а также препятствует нормальной жизни общины в Бельгии», - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
По мнению президента ЕЕК, законодательный акт является пугающим посланием для бельгийских евреев о том, что они будут вынуждены отказаться от своих обычаев и традиций.
«Мы продолжим оказывать поддержку члену нашей организации, Бельгийской федерации еврейских организаций (CCOJB), до тех пор, пока этот возмутительный закон не будет отменён», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
Йохан Бенизри, президент Бельгийской федерации еврейских организаций, в своём комментарии отметил: «Независимо от обоснования закона, запрет на производство кошерного мяса служит сигналом для бельгийских евреев, что они могут выбирать – либо жить в Бельгии, либо практиковать свою религию, а делать и то и другое у них не получится. Это нарушение законодательства ЕС и свободы вероисповедания, закреплённой в качестве одного из основных прав человека, в Валлонии и Фландрии».
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.