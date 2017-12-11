В Заводском районе перезахоронили останки красноармейца
Михаил Иванович Мочалкин теперь покоится рядом со своей супругой.
Церемония перезахоронения прошла на Увекском кладбище. По информации администрации Заводского района, останкив бойца Великой Отечественной войны были обнаружены в ходе поисковых работ в Смоленской области на территории Капыревщинского сельского поселения вблизи урочища Почепово. Установить имя воина удалось по обнаруженному солдатскому медальону.
В настоящее время в Заводском районе проживают дочь и внук Михаила Ивановича. По просьбе родственников погибший красноармеец перезахоронен рядом с могилой его вдовы Анны Савельевны Мочалкиной.
Участники церемонии захоронения почтили память солдата минутной молчания, возложили к его могиле венки и цветы. Была отслужена траурная лития, прозвучал троекратный оружейный салют.
Фото http://privolgskiy.ru