Саратовский конькобежец завоевал олимпийскую лицензию
Возможность поехать в Пхенчхан Данила Семериков получил благодаря успешному выступлению этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, на дистанции 5000 м Данила показал 14-й результат среди мужчин Дивизион А, в командной гонке вместе с Данилом Синициным, Александром Румянцевым и Сергеем Грязцовым занял девятое место.
В масс-старте саратовский спортсмен стал четвертым, завоевав лицензию на участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.
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