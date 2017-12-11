В Аркадаке начал работу современный 3D-кинотеатр

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По информации пресс-службы главы региона, в этом году учреждению из Фонда кино была предоставлена субсидия на переоборудование зала для показа 3D-фильмов. Были закуплены и установлены кинотеатральные кресла, поставлено специальное кинооборудование. Однако с учетом состояния здания 1959 года постройки требовалось провести реконструкцию кинотеатра: заменить кровлю, систему отопления, оконные блоки, выполнить отделку фасада и внутренних помещений. На это требовались дополнительные средства. При поддержке Валерия Радаева району был выделен бюджетный кредит в размере 2,5 млн рублей на завершение реконструкции объекта, чтобы ввести его до конца 2017 года. В итоге уже сейчас кинотеатр полностью готов к показу кинофильмов.Перед началом открытия на пешеходной зоне города было представлено красочное театрализованное представление по мотивам известных отечественных кинофильмов. Затем в обновленном кинотеатре гостям праздника был продемонстрирован фильм "Живой родник" (с.Кистендей), победитель районного кинофестиваля, который уже 7 лет проходит в Аркадаке. По его окончанию зрители смогли оценить современную технологию 3D, просмотрев российский кинофильм "Салют-7".- На Аркадакской земле замечательные культурные традиции, много творческой молодежи, - отметил глава региона. - Далеко не в каждом районе есть свой киновидеофестиваль — это говорит о том, что жители любят свою малую родину. Мы поддержали Аркадак с реконструкцией старого кинотеатра. Вот результат этого решения — открытие современного центра, который объединит людей всех поколений.Фото пресс-службы губернатора