11 декабря 2017 20:44 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 11 декабря
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
16:56 | 11 декабря
Подведены итоги акции "Детям – зеленый свет!"
15:59 | 11 декабря
Вячеслав Моше Кантор: «Запрет на кошерный забой скота препятствует нормальной жизни общины в Бельгии»
15:03 | 11 декабря
В Заводском районе перезахоронили останки красноармейца
14:10 | 11 декабря
Саратовский конькобежец завоевал олимпийскую лицензию
13:19 | 11 декабря
На пожаре в Волжском районе одна женщина погибла, еще одна пострадала
12:27 | 11 декабря
На бульваре на Рахова появились снеговики-музыканты
11:35 | 11 декабря
В Аркадаке начал работу современный 3D-кинотеатр
10:46 | 11 декабря
Саратовец до смерти забил сожительницу ножкой от стула
09:53 | 11 декабря
В Саратовской области увеличилась добыча нефти и газа
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Аркадаке начал работу современный 3D-кинотеатр

Новости / Культура
В Аркадаке начал работу современный 3D-кинотеатр


В торжественном открытии принял участие губернатор Валерий Радаев.

По информации пресс-службы главы региона, в этом году учреждению из Фонда кино была предоставлена субсидия на переоборудование зала для показа 3D-фильмов. Были закуплены и установлены кинотеатральные кресла, поставлено специальное кинооборудование. Однако с учетом состояния здания 1959 года постройки требовалось провести реконструкцию кинотеатра: заменить кровлю, систему отопления, оконные блоки, выполнить отделку фасада и внутренних помещений. На это требовались дополнительные средства. При поддержке Валерия Радаева району был выделен бюджетный кредит в размере 2,5 млн рублей на завершение реконструкции объекта, чтобы ввести его до конца 2017 года. В итоге уже сейчас кинотеатр полностью готов к показу кинофильмов.

Перед началом открытия на пешеходной зоне города было представлено красочное театрализованное представление по мотивам известных отечественных кинофильмов. Затем в обновленном кинотеатре гостям праздника был продемонстрирован фильм "Живой родник" (с.Кистендей), победитель районного кинофестиваля, который уже 7 лет проходит в Аркадаке. По его окончанию зрители смогли оценить современную технологию 3D, просмотрев российский кинофильм "Салют-7".

- На Аркадакской земле замечательные культурные традиции, много творческой молодежи, - отметил глава региона. - Далеко не в каждом районе есть свой киновидеофестиваль — это говорит о том, что жители любят свою малую родину. Мы поддержали Аркадак с реконструкцией старого кинотеатра. Вот результат этого решения — открытие современного центра, который объединит людей всех поколений.

Фото пресс-службы губернатора