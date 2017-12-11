Саратовец до смерти забил сожительницу ножкой от стула

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 6 декабря в вечернее время между погибшей и ее 54-летним сожителем произошел конфликт во время распития спиртного. Причиной послужили высказанные мужчиной в адрес женщины претензии о хищении у него денежных средств и планшета. В ходе скандала злоумышленник нанес сожительнице множественные удары деревянной ножкой от стула по голове и груди, после чего скрылся с места совершения преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Ее тело на следующий день было обнаружено родственниками, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в управлении. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По обстоятельствам содеянного им даны признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://img.ura-inform.com