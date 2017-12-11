11 декабря 2017 20:44 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 11 декабря
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
16:56 | 11 декабря
Подведены итоги акции "Детям – зеленый свет!"
15:59 | 11 декабря
Вячеслав Моше Кантор: «Запрет на кошерный забой скота препятствует нормальной жизни общины в Бельгии»
15:03 | 11 декабря
В Заводском районе перезахоронили останки красноармейца
14:10 | 11 декабря
Саратовский конькобежец завоевал олимпийскую лицензию
13:19 | 11 декабря
На пожаре в Волжском районе одна женщина погибла, еще одна пострадала
12:27 | 11 декабря
На бульваре на Рахова появились снеговики-музыканты
11:35 | 11 декабря
В Аркадаке начал работу современный 3D-кинотеатр
10:46 | 11 декабря
Саратовец до смерти забил сожительницу ножкой от стула
09:53 | 11 декабря
В Саратовской области увеличилась добыча нефти и газа
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовец до смерти забил сожительницу ножкой от стула

Новости / ЧП
Саратовец до смерти забил сожительницу ножкой от стула


По факту убийства 52-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 6 декабря в вечернее время между погибшей и ее 54-летним сожителем произошел конфликт во время распития спиртного. Причиной послужили высказанные мужчиной в адрес женщины претензии о хищении у него денежных средств и планшета. В ходе скандала злоумышленник нанес сожительнице множественные удары деревянной ножкой от стула по голове и груди, после чего скрылся с места совершения преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Ее тело на следующий день было обнаружено родственниками, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в управлении. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По обстоятельствам содеянного им даны признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://img.ura-inform.com