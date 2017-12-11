В Саратовской области увеличилась добыча нефти и газа
Активную добычу углеводородного сырья ведут 29 предприятий в 22 районах.
По информации министерства промышленности и энергетики области, по итогам 10 месяцев года суммарный объем добычи углеводородного сырья составил 2273 тыс. тонн топлива, что составляет 107% к уровню аналогичного периода 2016 года. Нефти с газовым конденсатом было добыто 1211 тысяча тонн или 103,7 %. Газа добыто и поставлено потребителям 1062 млн м3 или 106,7 %.
В министерстве напомнили, что в настоящее время активную добычу углеводородного сырья ведут 29 предприятий в 22 районах Саратовской области.
На территории региона геологоразведочные работы проводит 31 предприятие на 95 объектах. Объем работ, проведенных в данной сфере компаниями нефтегазового комплекса за счет собственных средств, составил более 2 млрд. рублей.
В течение года открыто три месторождения углеводородного сырья - Сакмовское , Пономаревское и Кировское.
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