На бульваре на Рахова появились снеговики-музыканты
Саратов продолжают украшать к Новому году.
В частности, на бульваре по улице Рахова появились новогодние инсталляции. "Между улицами Советская и Мичурина "выступает" джазовый квартет снеговиков, - сообщает Фрунзенская администрация. - Уже полюбившиеся горожанам персонажи играют на музыкальных инструментах: саксофоне, гитаре, контрабасе и трубе. Кроме того, на Рахова можно увидеть Деда Мороза, волшебную карету и большие новогодние шары. Бульвар превратился в фото-площадку. Саратовцы делятся в соцсетях впечатлениями и публикуют свои фотографии, при этом отмечают, что такие арт-объекты создают новогоднее настроение".
В администрации района напомнили, что праздничное оформление центра города продолжается. Ранее на проспекте Кирова установили пятиметровую ель.
Горожан просят бережно относиться к декоративным конструкциям.