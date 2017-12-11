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На бульваре на Рахова появились снеговики-музыканты

Новости
На бульваре на Рахова появились снеговики-музыканты

Саратов продолжают украшать к Новому году.

В частности, на бульваре по улице Рахова появились новогодние инсталляции. "Между улицами Советская и Мичурина "выступает" джазовый квартет снеговиков, - сообщает Фрунзенская администрация. - Уже полюбившиеся горожанам персонажи играют на музыкальных инструментах: саксофоне, гитаре, контрабасе и трубе. Кроме того, на Рахова можно увидеть Деда Мороза, волшебную карету и большие новогодние шары. Бульвар превратился в фото-площадку. Саратовцы делятся в соцсетях впечатлениями и публикуют свои фотографии, при этом отмечают, что такие арт-объекты создают новогоднее настроение".

В администрации района напомнили, что праздничное оформление центра города продолжается. Ранее на проспекте Кирова установили пятиметровую ель.

Горожан просят бережно относиться к декоративным конструкциям.