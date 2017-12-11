У бренда «Alleanza doors» появился новый представитель в Рязани
Стало известно о заключении соглашения о партнерстве между ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» и торгово-производственной группой «Хорошие двери» из Рязани. Теперь в регионе компания займется оптовыми продажами межкомнатных дверей и дверного погонажа торговой марки «Alleanza doors».
ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» последовательно реализует развитие дилерской сети в регионах России. Это является одним из самых эффективных маркетинговых инструментов для продвижения на целевом рынке. Специалисты ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» внимательно отслеживают состояние рынка и выбирают для сотрудничества исключительно компании, имеющие не только хороший опыт в сфере продаж, но и безупречную репутацию.
Торгово-производственная группа «Хорошие двери» обладает значительной клиентской базой, успешно сотрудничает как со строительными организациями, так и с дизайнерами, ее офис продаж расположен в центре города. В Рязани и области компания «Хорошие двери» стала первым предприятием, которая будет заниматься оптовыми продажами бренда «Alleanza doors». Для ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» контракт с ТПГ «Хорошие двери» позволит расширить географию рынка сбыта продукции «Alleanza doors».