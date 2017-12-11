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Средства в криптовалюте пойдут на строительство крафтовой пивоварни «Satoshi Brewery»

Новости
Средства в криптовалюте пойдут на строительство крафтовой пивоварни «Satoshi Brewery»

В московском пабе «HopHead Craft Beer Pub» 12 декабря 2017 года будет дан старт ICO (Initial coin offering) проекта «Satoshi Brewery». Это произойдет в рамках презентации уникальной инициативы по строительству в России современной крафтовой пивоварни. Средства на это впервые в мире планируют собрать в криптовалюте.

На презентации соберутся участники команды проекта, основные инвесторы, а также представители генерального партнера – компании ZIP Technologies. На мероприятии выступит основатель проекта Satoshi Brewery Андрей Лещенко. Он представит преимущества инициативы и привлекательность ее инвестирования: это ежеквартальные выплаты дивидендов, а также обязательный выкуп токенов по цене, в два раза превышающей их начальную цену размещения.

По словам Андрея Лещенко, планируется привлечь на строительство пивоварни около 7,2 миллиона долларов США. «Satoshi Brewery» будет оснащена инновационным оборудованием от производителя мирового уровня ZIP Technologies. Всего через полтора года после начала работы пивоварни, согласно бизнес-плану, объем производства достигнет 8,5 млн литров пива в год, при этом владелец получит более $13 млн чистой прибыли.