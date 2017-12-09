К Новому году планируется заготовить 54 тысячи сосен

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, деревья для новогоднего праздника заготавливают на строго отведенных участках леса в хвойных молодняках, которые требуют планового проведения одного из видов рубок ухода – осветления. Осветление проводят для улучшения роста и регулирования количества деревьев на единицу площади, поэтому ущерба экологии и лесному фонду области заготовка сосен не наносит. Тем более что для создания будущих хвойных лесов ежегодно на территории Саратовской области высаживают более 4,4 млн штук молодых сеянцев. В 2017 году, Год экологии и особо охраняемых природных территорий, их высадили еще больше – 5 млн штук.Всего в текущем году лесохозяйственными учреждениями планируется заготовить около 54 тысяч молодых сосен возрастом от 5 до 8 лет. Как и в прошлые годы, они будут реализовываться по ценам ниже рыночных со складов лесхозов области и по «социальным ценам» на специальных точках продаж в канун новогодних праздников. Также министерство природных ресурсов и экологии области проведет свою традиционную благотворительную новогоднюю акцию и подарит новогодние символы в школы, детские сады, школы-интернаты, детские больницы и другие учреждения социальной сферы.Фото http://odinboard.ru