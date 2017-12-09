9 декабря 2017 05:04 СУББОТА
Новости
17:29 | 08 декабря
К Новому году планируется заготовить 54 тысячи сосен
16:20 | 08 декабря
Подведены итоги профилактической операции "Нечитаемый государственный регистрационный знак"
15:15 | 08 декабря
У пенсионерки в Балтайском районе крали трех коз
14:22 | 08 декабря
В 2018 году страховую пенсию будут начислять по-новому
13:30 | 08 декабря
Жителям марксовского села Васильевка выплачена компенсация за отчужденное из-за АЧС свинопоголовье
12:39 | 08 декабря
В Саратове отметят 23-годовщину начала контртеррористической операции на Северном Кавказ
11:50 | 08 декабря
Парикмахеры из Балакова завоевали Гран-при конкурса социальных инициатив
10:59 | 08 декабря
В Заводском районе раскрыт угон "Волги"
10:04 | 08 декабря
В центре Саратова продолжают демонтировать гаражи
09:13 | 08 декабря
Временно ограничивается движение через переезд в Саратовском районе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Подведены итоги профилактической операции "Нечитаемый государственный регистрационный знак"

Новости
Подведены итоги профилактической операции "Нечитаемый государственный регистрационный знак"


Мероприятия в ее рамках проводились 6 и 7 декабря на территории Саратова.

По информации ГИБДД города, за время проведения операции было выявлено 51 административное нарушение по ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками).

Входе операции сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы и напоминали автовладельцам, что государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если в темное время суток с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток - хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии со ст.12.2 КоАП РФ управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Управление транспортным средством без государственных номерных знаков или применение материалов, затрудняющих идентификацию автомобильных номеров, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.