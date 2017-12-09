Подведены итоги профилактической операции "Нечитаемый государственный регистрационный знак"

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По информации ГИБДД города, за время проведения операции было выявлено 51 административное нарушение по ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками).Входе операции сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы и напоминали автовладельцам, что государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если в темное время суток с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток - хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.В ГИБДД напомнили, что в соответствии со ст.12.2 КоАП РФ управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.Управление транспортным средством без государственных номерных знаков или применение материалов, затрудняющих идентификацию автомобильных номеров, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.