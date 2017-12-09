У пенсионерки в Балтайском районе крали трех коз
Личность предполагаемого похитителя установлена.
С заявлением в полицию обратился 62-летний житель села Царевщина. Он рассказал, что в ночь на 4 декабря из надворной постройки на ул. Максима Горького неизвестные тайно похитили трех коз, принадлежащих 62-летней гражданке.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в настоящее время сотрудниками полиции личность предполагаемого похитителя установлена. Им оказался 35-летний мужчина. Гражданина задержали, похищенное изъято по месту его жительства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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