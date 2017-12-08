В 2018 году страховую пенсию будут начислять по-новому

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По информации регионального ОПФР, с 2018 года необходимыми условиями для назначения страховой пенсии по старости станут наличие 9 лет страхового стажа и 13,8 баллов.- Если пенсионер достиг пенсионного возраста, но не «заработал» минимального количества баллов или стажа, выход на пенсию будет отложен до тех пор, пока необходимый минимум не будет «заработан», - пояснили в Пенсионном фонде. - Если спустя 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста гражданин не сможет заработать необходимое количество баллов и (или) стажа, то вместо страховой будет назначена социальная пенсия по старости. Как и к любой пенсии, к социальной пенсии по старости может быть установлена федеральная социальная доплата, однако следует помнить, что она выплачивается неработающим пенсионерам, у кого совокупный доход менее прожиточного минимума пенсионера. Общая сумма обеспечения в данном случае составит в 2017 году 7700 рублей, а с 01.01.2018 – 7990 рублей.Фото http://gkh64.ru