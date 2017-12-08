Жителям марксовского села Васильевка выплачена компенсация за отчужденное из-за АЧС свинопоголовье
Владельцам уничтоженных животных в целом перечислено почти 1,2 млн рублей.
По информации управления ветеринарии правительства области, расчет компенсации произведен на основании официальных данных Саратовстата о стоимости свиней на момент проведения отчуждения.
Выплата произведена за полный вес изъятых свиней, который определялся взвешиванием в присутствии владельцев животных.
Денежные средства перечислены на личные банковские счета жителей. Сельчане проинформировали управление ветеринарии о получении компенсации.
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