Парикмахеры из Балакова завоевали Гран-при конкурса социальных инициатив
Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря во Дворце культуры г.Балаково в рамках первого Фестиваля волонтерства.
По информации министерства образования области, Гран-при конкурса был присвоен проекту "Социальная парикмахерская", который реализуют студенты Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума. На базе техникума создана социальная парикмахерская, оказывающая бесплатные парикмахерские услуги незащищенным категориям граждан. За время работы учреждения услуги услуги социальных парикмахеров получили более 100 клиентов, в их числе воспитанники Балаковского центра социальной помощи семье и детям "Семья" и люди, проживающие в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Особо востребован данный проект оказался у неходячих инвалидов, которых студенты-парикмахеры обслуживали на дому.
Вместе с дипломом и кубком волонтеры техникума получили ценные призы: машинки для стрижки и парикмахерские ножницы. Сообщается, что в 2018 году реализация проекта будет продолжена.
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