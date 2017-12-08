В Заводском районе раскрыт угон "Волги"
Задержан 46-летний рецидивист.
С заявлением в полицию обратился 42-летний житель Калининска. Он сообщил, что в период с 20 ноября по 1 декабря с территории автостоянки на ул. Тульская неизвестный похитил его неисправный автомобиль "ГАЗ-3102". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний саратовец, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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