8 декабря 2017 17:20 ПЯТНИЦА
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Раскрыта кража из оставленного без присмотра автомобиля
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В Заводском районе раскрыт угон "Волги"

Новости
В Заводском районе раскрыт угон "Волги"


Задержан 46-летний рецидивист.

С заявлением в полицию обратился 42-летний житель Калининска. Он сообщил, что в период с 20 ноября по 1 декабря с территории автостоянки на ул. Тульская неизвестный похитил его неисправный автомобиль "ГАЗ-3102". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний саратовец, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото http://cdn.motorpage.ru