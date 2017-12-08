В центре Саратова продолжают демонтировать гаражи

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По информации Волжской администрации, в ноябре текущего года на территории района произведен снос пяти незаконно установленных гаражей. С начала 2017 года демонтировали 51 металлический бокс, из них 43 – хозяевами добровольно в результате проведенной разъяснительной работы и 8 по решению суда.Борьба с самовольными постройками, незаконно занимающими муниципальные земельные участки, продолжается. Мероприятия проводятся как в судебном, так и в досудебном порядке. Так, в последнее время хозяевами в добровольном порядке были демонтированы два металлических гаража, установленные без соответствующих разрешений на выделение земельного участка. Они располагались на улицах Мичурина и Малая Соляная.Фото https://shraibikus.com