Временно ограничивается движение через переезд в Саратовском районе
Сегодня с 10:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Расловка-2, Саратовский район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото https://omskzdes.ru