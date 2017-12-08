Жителей области приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

просмотров: 92

По информации регионального минсельхоза, в Саратове ярмарки традиционно будут работать на пяти площадках. Горожане смогут прийти за продуктами на Театральную площадь, на сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный, на торговую площадку ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный. Также покупателей ждут на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будет предложено к реализации мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, картофель рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, растительное масло, колбасы и мясные полуфабрикаты, мука, мёд и другие продукты питания.Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.Фото http://rus.kiziltan.ru