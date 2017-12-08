Раскрыта кража из оставленного без присмотра автомобиля
По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Балтайского района.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, с заявлением в правоохранительные органы обратился 29-летний саратовец. Он сообщил, что оставил автомобиль без присмотра на ул. Навашина. Неизвестные злоумышленники воспользовались этим, подобрав ключ и беспрепятственно открыв дверь. Их добычей стали две пары музыкальных колонок, автомагнитола, усилитель, конденсатор и видеорегистратор. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 14 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний житель Балтайского района. Молодой человек свою вину отрицать не стал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото http://www.s.06257.in.ua