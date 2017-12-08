В Саратове будут встречать главного Деда Мороза страны
Временна резиденция разместится в Городском парке.
По информации администрации Октябрьского района, в настоящее время в парке уже установлена необычная елка в виде замка. Новогоднее дерево в три этажа и с окнами находится на центральной площадке парка (вход со 2-ой Садовой). Оригинальна она тем, что внутри находится резиденция зимнего волшебника из Великого Устюга. Внутри и снаружи на каркасе замка закреплены ветви ели. Хвойная красавица уже украшена новогодней атрибутикой.
Декабрь и начало января в Городском парке обещают быть очень насыщенными и веселыми. Старт праздникам главный Дед Мороз страны даст уже завтра, 8 декабря. В парке пройдет дефиле снегурочек и сказочных героев, конкурсы, игровые программы.