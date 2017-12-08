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Двое саратовцев осуждены за разбойное нападение и гибель человека

Новости / ЧП
Двое саратовцев осуждены за разбойное нападение и гибель человека


На двоих они получили 29 лет лишения свободы.

Перед судом предстали Руслан Аюпов и Дмитрий Влазненков. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 29 января они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели в помещении магазина на проспекте 50 лет Октября двоих мужчин, и проследовали за ними на улицу. Под малозначительным предлогом спровоцировав конфликт, злоумышленники напали на них, нанеся им множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего похитили два мобильных телефона и денежные средства. С похищенным имуществом злоумышленники с места происшествия скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя три дня один из потерпевших скончался в лечебном учреждении. Здоровью второго согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причинен вред средней тяжести.

В кратчайшие сроки обвиняемые были задержаны. Один из похищенных телефонов у них обнаружен и изъят, причиненный злоумышленниками материальный ущерб впоследствии частично возмещен.

Приговором суда Аюпову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, Влазненкову - 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших в размере 1 млн рублей каждому.

Фото https://www.business-class.su