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В Ивантеевке и двух селах Энгельсского района введен карантин по бешенству

Новости
В Ивантеевке и двух селах Энгельсского района введен карантин по бешенству


Ветеринарной службой незамедлительно приняты меры по ликвидации очагов инфекции.

Как сообщает управление ветеринарии регионального правительства, в среду, 6 декабря, карантин по бешенству животных введен в трех населенных пунктах области. Очаг заболевания выявлен в селах Степное и Новая Терновка Энгельсского района. Здесь вирус обнаружен у коровы и собаки. В Ивантеевке бешенством заболел кот.

Во всех селах выполнена вынужденная вакцинация восприимчивого поголовья. Трупы больных животных уничтожены. Территории очагов подвергнуты дезинфекции.

В период карантина будет осуществляться ветеринарный осмотр поголовья с целью выявления больных особей. На это время в указанных населенных пунктах запрещен ввоз и вывоз животных.

Управление ветеринарии напоминает жителям правила профилактики данного заболевания. В частности, при возникновении любых заболеваний, а также при первых признаках несвойственного поведения животных необходимо незамедлительно обращаться в ветеринарную службу. Не следует заниматься самостоятельным лечением.

Фото http://3.bp.blogspot.com