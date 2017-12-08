В канун Нового года 35 пар зарегистрируют брак
Узаконить отношения влюбленные смогут и на Рождество.
По информации управления по делам ЗАГС правительства области, за 11 месяцев в регионе произведено 81742 государственных регистрации актов гражданского состояния. В органах ЗАГС Саратовской области составлено 21949 записей актов о рождении, 14552 - о заключении брака, 9138 - о расторжении брака. Количество браков увеличилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период в области появилось 473 пары двойняшек, у 6 мам родились тройни. В минувшем месяце в регионе родилось 2097 новорожденных. Появились жители с редкими именами Васелина, Виталина, Матрена, Полианна, Миладоника, Макарий, Влас, Грант, Доброслав, Габриэль.
- Примечательно, что 30 декабря в регионе зарегистрируют брак 35 пар и в канун Нового года не состоится ни одного развода, - отмечает начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева. - В новогодние праздники влюбленные смогут узаконить отношения во Дворце бракосочетаний на Рождество, 7 января.
Фото https://idre.am