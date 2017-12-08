Гандболисты "СГАУ-Саратов-2" одержали две победы в Воронеже

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По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", очередные матчи саратовские гандболисты провели 5 и 6 декабря. Соперниками наших ребят были гандболисты из воронежского ЦСП СДЮСШОР №7. Стартовый матч прошел в упорной борьбе. По ходу первого тайма отрыв в пользу гостей достигал трех мячей. Однако к перерыву "желто-зеленые" вели всего с разницей в один мяч - 16:15. К середине тайма "аграрии" вели уже с разницей в девять мячей - 30:21, а завершился матч со счетом 37:31.Повторный матч прошел при подавляющем преимуществе саратовской команды. Уже с первых минут "аграрии" завладели инициативой и к перерыву выигрывали со счетом 23:13. Во втором игровом отрезке разгром продолжился. Итоговый счет встречи - 51:34.Две победы над воронежскими соперниками позволили "СГАУ-Саратов-2" подняться на третье место в зоне ЮГ первенства молодежных команд.Фото https://rb7.ru