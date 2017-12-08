Сегодня на Волжской пройдет очередная акция "Трамвай здоровья"
На этот раз медицинские специалисты расскажут всем желающим о профилактике зимнего травматизма и обморожения.
По информации министерства здравоохранения области, акция «Трамвай здоровья» с октября еженедельно проводится в ретро-трамвае «Семен». Мероприятие организовано Саратовским областным центром медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава.
Любой желающий может присоединиться к акции каждый четверг с 14.00 до 15.00.
Фото http://www.vzsar.ru