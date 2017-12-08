Центр Саратова продолжают украшать к Новому году
На проспекте Кирова установили большую искусственную ель высотой 5 метров.
Увидеть хвойную красавицу, которую в ближайшее время украсят гирляндами и игрушками, можно на участке между ул. Вольской и ул. Горького, рядом с торговым комплексом. По информации администрации Фрунзенского района, большая ель появится и напротив здания Саратовской консерватории.
Работы по украшению улиц, аллей, бульваров, мест отдыха горожан продолжаются. Жителей бережно относиться к элементам благоустройства и декора.