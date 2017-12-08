Вынесен приговор владельцу контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 июля во время посещения местными жителями контактного зоопарка в одном из торговых центров Саратова леопард напал на 6-летнюю девочку. С полученными повреждениями в области шеи, спины и живота ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.Кроме того, в этот же день хищник напал на 7-летнего мальчика и укусил его за левую ногу. После получения травмы родители с ребенком обратились в лечебное учреждение. Согласно заключению эксперта, у мальчика на левом бедре имелась подкожная гематома.В ходе следствия генеральный директор заведения был задержан. Свою вину он признал в полном объеме. Незаконная деятельность контактного зоопарка была прекращена, животные изъяты и помещены в Пензенский муниципальный зоопарк.Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.Фото http://russian-mail.ru