8 декабря 2017 03:02 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 07 декабря
Жителей области приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
16:09 | 07 декабря
Раскрыта кража из оставленного без присмотра автомобиля
15:13 | 07 декабря
В Саратове будут встречать главного Деда Мороза страны
14:20 | 07 декабря
Двое саратовцев осуждены за разбойное нападение и гибель человека
13:28 | 07 декабря
В Ивантеевке и двух селах Энгельсского района введен карантин по бешенству
12:35 | 07 декабря
В канун Нового года 35 пар зарегистрируют брак
11:40 | 07 декабря
Гандболисты "СГАУ-Саратов-2" одержали две победы в Воронеже
10:48 | 07 декабря
Сегодня на Волжской пройдет очередная акция "Трамвай здоровья"
09:56 | 07 декабря
Центр Саратова продолжают украшать к Новому году
09:00 | 07 декабря
Вынесен приговор владельцу контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Вынесен приговор владельцу контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей

Новости / ЧП
Вынесен приговор владельцу контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей


Дмитрий Мельников признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 июля во время посещения местными жителями контактного зоопарка в одном из торговых центров Саратова леопард напал на 6-летнюю девочку. С полученными повреждениями в области шеи, спины и живота ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.

Кроме того, в этот же день хищник напал на 7-летнего мальчика и укусил его за левую ногу. После получения травмы родители с ребенком обратились в лечебное учреждение. Согласно заключению эксперта, у мальчика на левом бедре имелась подкожная гематома.

В ходе следствия генеральный директор заведения был задержан. Свою вину он признал в полном объеме. Незаконная деятельность контактного зоопарка была прекращена, животные изъяты и помещены в Пензенский муниципальный зоопарк.

Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Фото http://russian-mail.ru