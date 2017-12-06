Актриса драматического театра города Вольска Нина Зверева приглашена на церемонию награждения премии Благотворительного фонда «Артист» «Признание»

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Премия Фонда «Артист» будет вручена артистам, работникам театра и кино из разных регионов России за их многолетний вклад в развитие культуры страны. У каждого из лауреатов стаж работы насчитывает более 40 лет и все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью. Лауреаты получат памятную статуэтку и денежную премию.Ведущими праздничной церемонии станут со-учредители Фонда Евгений Миронов, Мария Миронова, Наталья Шагинян-Нидэм и Игорь Верник, а также известные артисты, попечители и друзья Фонда Леонид Ярмольник, Ольга Остроумова, Вениамин Смехов, Авангард Леонтьев.«Все, что будет происходить на церемонии вручения Премии - посвящено выдающимся деятелям культуры, нашим любимым коллегам, которым нам хочется сказать спасибо за многолетний вклад в искусство, за служение театру и развитие культуры нашей страны. В первую очередь, это люди, минимальный стаж которых в профессии 40 лет. Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна» — рассказал соучредитель Фонда, народный артист России Евгений Миронов.Среди лауреатов премии - художник-гример – легенда МХаТа и театра Et Cetera Николай Максимов, историк театра и балетовед Вадим Гаевский, основатель отечественной школы каскадерского киноискусства Александр Массарский, художник по изготовлению декораций и театральных кукол Вера Конюхова, работающая в Центральном театре Кукол им. С.В. Образцова 73-ый год (с 1945 г.), импресарио, артистка балета и художественный руководитель нескольких трупп и фестивалей Наталья Садовская, педагог Нижегородского театрального училища с 55-летним стажем, воспитавшая не одно поколение знаменитых артистов, Рива Левите, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета им. Чайковского (1971-1977 годы) и Ленинградского Малого театра оперы и балета - Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского (1977-2007 годы), профессор Вагановской академии Николай Боярчиков, заведующий машинно-декорационной частью БДТ им. Г.А. Товстоногова Адиль Велимеев, бесменно служащий этому театру уже 58 лет, и директор Театра на Таганке Николай Дупак, который в в 1963 году принял никому тогда не известный театр и вместе с Юрием Петровичем Любимовым, сделал его самым популярным в СССР.«Этой премией мы хотим признаться в любви тем, кто каждый день на протяжении нескольких десятилетий признавался со сцены в любви к театру, кинематографу, слову, зрителю. Мы хотим отметить успех главной роли этих людей в нашей жизни, в жизни страны, эпохи, культуры» - отметила соучредитель Фонда, заслуженная артистка России Мария Миронова.География театров и городов России, откуда приедут лауреаты, отобранные Экспертным советом, впечатляет. На церемонию вручения премии приедут артистка Нижне-Тагильского драматического тетра им. Мамина-Сибиряка Иза Высоцкая (Свердловская область), артист Лысьвенского театра драмы им. Савина Александр Миронов (Пермский край), артистка Театра Драмы г. Комсомольск-на-Амуре Валентина Кушнарева (Хабаровский край), артистка ТЮЗа города Советск Людмила Прилепская (Калининградская область), артистка Мичуринского Драматического театра Валентина Абрамович (Тамбовская область), артист Ставропольского государственного театра оперетты Николай Смирнов (Ставропольский край), артистка Драматического театра города Вольска Нина Зверева (Саратовская область), артист Большого Драматического Театра Санкт-Петербурга Георгий Штиль, актриса театра и кино Валентина Ананьина (г. Москва), артистка Рыбинского Драматического театра Светлана Колотилова (Ярославская область), артист Тобольского драматического театра имени П.П.Ершова Николай Макаренко (Тюменская область).