В Саратове продолжаются работы по очистке улиц
В связи с резким изменением погодных условий и понижением температуры, в городе активизированы работы по благоустройству территории и очистке от осадков.
В первую очередь внимание уделяется местам массового посещения людей: территории, прилегающие к административным зданиям, рынкам, пешеходные зоны по направлению к больницам и другим социально важным объектам.
Сегодня днем на улицах Саратова осуществляют уборку 106 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 99 единиц спецтехники. За прошедшие сутки было вывезено более 408 куб. м снега и наледи, использовано свыше 500 т песко-соляной смеси и 89 т реагентов.
Очистка прилотковой части, тротуаров и вывоз снега осуществляется на площади Ленина, Московском шоссе, ул. Московская, ул. Б. Казачья, ул. Горького, пр. Кирова, ул. Аткарская, ул. Университетская, ул. Рабочая, ул. Слонова, ул. Железнодорожная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Чернышевского, ул. Огородная, 5-7-8 Динамовские пр., а также дороги в пос. Увек.