6 декабря 2017 21:50 СРЕДА
Новости
17:30 | 06 декабря
Актриса драматического театра города Вольска Нина Зверева приглашена на церемонию награждения премии Благотворительного фонда «Артист» «Признание»
16:24 | 06 декабря
В Саратове продолжаются работы по очистке улиц
15:33 | 06 декабря
В Энгельсе откроется Изба Деда Мороза
14:49 | 06 декабря
Накануне нового года 35 пар в регионе зарегистрируют брак
13:57 | 06 декабря
Доследственная проверка началась по факту гибели на пожаре жителя Духовницкого района
13:04 | 06 декабря
Завтра в Саратове пройдут основные мероприятия Гражданского форума-2017
12:08 | 06 декабря
Саратовский театр кукол приглашает детей и родителей на новогоднее представление «Когда зажигаются ёлки!»
10:50 | 06 декабря
Трое саратовцев получили государственные награды
09:57 | 06 декабря
В Балтайском районе при пожаре погиб мужчина
09:00 | 06 декабря
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Энгельсе откроется Изба Деда Мороза

Новости
В Энгельсе откроется Изба Деда Мороза

В дни новогодних праздников в энгельсском городском парке «Покровский» по многолетней традиции будет работать Изба Деда Мороза.

Она откроет свои двери для юных покровчан 24 декабря. Посетить покровскую резиденцию Деда Мороза можно с 24 по 30 декабря 2017 года и со 2 по 9 января 2018 года. Побывать в гостях у сказочных персонажей до 30 декабря можно будет ежедневно с 17.00 часов до 19.00 часов. В период новогодних каникул - с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.

Всех гостей «сказочной избы» ждут подарки. Ожидается, что в гостях у Деда Мороза побывают более 8000 человек, - сообщает пресс-служба районной администрации.