В Энгельсе откроется Изба Деда Мороза

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Она откроет свои двери для юных покровчан 24 декабря. Посетить покровскую резиденцию Деда Мороза можно с 24 по 30 декабря 2017 года и со 2 по 9 января 2018 года. Побывать в гостях у сказочных персонажей до 30 декабря можно будет ежедневно с 17.00 часов до 19.00 часов. В период новогодних каникул - с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.Всех гостей «сказочной избы» ждут подарки. Ожидается, что в гостях у Деда Мороза побывают более 8000 человек, - сообщает пресс-служба районной администрации.