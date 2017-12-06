Накануне нового года 35 пар в регионе зарегистрируют брак
В органах ЗАГС Саратовской области за 11 месяцев этого года составлено 21949 записей актов о рождении, 14552 - о заключении брака, 9138 - о расторжении брака.
Количество браков увеличилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За это время в регионе появилось 473 пары двойняшек, у 6 мам родились тройни. В минувшем месяце в регионе родилось 2097 новорожденных. Появились жители с редкими именами Васелина, Виталина, Матрена, Полианна, Миладоника, Макарий, Влас, Грант, Доброслав, Габриэль.
«Примечательно, что 30 декабря в регионе зарегистрируют брак 35 пар и в канун Нового года не состоится ни одного развода. В новогодние праздники влюбленные смогут узаконить отношения во Дворце бракосочетаний на Рождество, 7 января», - сообщила начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.