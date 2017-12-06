Доследственная проверка началась по факту гибели на пожаре жителя Духовницкого района
Следственный отдел по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области по факту обнаружения тела мужчины после произошедшего пожара в селе Березовая Лука Духовницкого района Саратовкой области начал доследственную проверку.
Вечером 3 декабря загорелся жилой дом по улице Скворцова в селе Березовая Лука Духовницкого района Саратовкой области. После тушения огня было обнаружено тело 55-летнего хозяина жилища. Со слов родственников мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.