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Доследственная проверка началась по факту гибели на пожаре жителя Духовницкого района

Новости
Доследственная проверка началась по факту гибели на пожаре жителя Духовницкого района

Следственный отдел по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области по факту обнаружения тела мужчины после произошедшего пожара в селе Березовая Лука Духовницкого района Саратовкой области начал доследственную проверку.

Вечером 3 декабря загорелся жилой дом по улице Скворцова в селе Березовая Лука Духовницкого района Саратовкой области. После тушения огня было обнаружено тело 55-летнего хозяина жилища. Со слов родственников мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.