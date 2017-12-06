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Завтра в Саратове пройдут основные мероприятия Гражданского форума-2017

Новости


7 декабря с 10 часов утра начнут свою работу дискуссионные площадки Гражданского форума-2017.

В Саратовской государственной юридической академии с 10 до 16 часов пройдут 13 тематических площадок с участием общественников и депутатов, гражданских активистов и руководителей органов исполнительной власти, ученых и экспертов.

Пленарное пройдет заседание в актовом зале СГЮА в 16 часов.

В рамках Гражданского форума состоится презентация проектов – победителей конкурса Президентских грантов, будут подведены итоги Года экологии в Саратовской области, участники обсудят развитие институтов гражданского общества и их участие в территориальном развитии. Состоятся переговорные площадки, посвященные механизмам социализации инвалидов, демографическому развитию общества, а также развитию детского и юношеского спорта. Участники форума также обсудят вопросы защиты прав человека и потенциал взаимодействия общества и бизнеса. Отдельно 8 декабря участники форума обсудят идеи и решения в сфере патриотического воспитания молодежи, пройдет традиционная конференция по защите прав пациентов.

Итогом гражданского форума станет выработка новых идей и предложений для развития некоммерческого сектора, социальной сферы, бизнеса и взаимодействия власти и общества.