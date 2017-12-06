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Саратовский театр кукол приглашает детей и родителей на новогоднее представление «Когда зажигаются ёлки!»

Новости
Саратовский театр кукол приглашает детей и родителей на новогоднее представление «Когда зажигаются ёлки!»

Cаратовский театр кукол «Теремок» приглашает саратовцев на праздничное представление в 2-х отделениях «Когда зажигаются ёлки!».

С 23 декабря по 8 января маленькие гости театра смогут побывать в сказочном театральном королевстве, которое невозможно представить без всевозможных чудес, озорных выдумок, игр, хороводов, песен и самого искреннего веселья.

В новогоднем представлении «Когда зажигаются ёлки!» неожиданные, забавные и трогательные ситуации мелькают и меняются, словно в детском калейдоскопе. И, кажется, что сам воздух пронизан предчувствием загадочных событий, близкого праздника, а жители новогоднего королевства так похожи на героев знакомых сказок.

И когда рассеются чары фантастической истории, станет понятно – все заветные мечты сбудутся, добро обязательно победит зло, а юмор и дружба помогут совершить настоящее новогоднее чудо.

После представления у ёлки гости театра отправятся в зрительный зал встречать главный новогодний сюрприз – премьеру спектакля-сказки.

Новогодние представления в театре кукол начинаются в 10:00, 13:00 и 16:00. Не забывайте про карнавальные наряды, превращайтесь в зайчиков, белочек, ёжиков, принцесс, фей, отважных рыцарей и обязательно улыбайтесь, чтобы театральные волшебники приняли вас за своих!

Билеты в театр можно купить на сайте www.teremok-saratov.ru или в кассе театра (ул. Бабушкин взвоз, 16. Телефон: 23-19-60).

Также Саратовский театр кукол предлагает всем зрителям в возрасте от 4 до 15 лет, которые любят мастерить своими руками красивые, диковинные, сказочные поделки, принять участие в конкурсе ёлочной игрушки «Ёлка в нашем «Теремке». Работы принимаются до 19 декабря. Игрушки победителей украсят главную новогоднюю ёлку Саратовского театра кукол.

Подробнее о конкурсе – на сайте театра.