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10:50 | 06 декабря
Трое саратовцев получили государственные награды
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Трое саратовцев получили государственные награды

Новости
Трое саратовцев получили государственные награды

Церемонию награждения провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции России, состоялась в Президентском зале Нижегородской ярмарки. Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны, а также за действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, награждены 15 человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях народного хозяйства и гуманитарной сферы. Среди награжденных – руководители и работники промышленных предприятий, образования и науки, сельского хозяйства, социального обслуживания, строительства, транспортной отрасли, государственные служащие, представители культуры и искусства, многодетные родители.

В числе награжденных - трое представителей Саратовской области. В их числе спасатель Игорь Неняев, который вынес из горящего дома в городе Балаково трех человек, в том числе грудного младенца, которому на момент происшествия исполнилось только двадцать один день. Герой награжден медалью «За спасение погибавших».

Медали Нестерова был удостоен опытный наставник – командир летной службы Краснокутского летного училища Борис Мосалев. Демонстрируя высокое мастерство самолетовождения, за время работы он лично подготовил более 130 курсантов.

За вклад в развитие культуры и искусства дирижеру Александру Жигайло, поставившему в Саратовском театре оперетты множество спектаклей и концертных программ, присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ».