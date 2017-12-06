В Балтайском районе при пожаре погиб мужчина
Трагедия произошла вчера днем.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 13 ч. 22 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире жилого трехквартирного дома в с. Барнуковка Балтайского района. В результате пожара погиб мужчина 1981 года рождения. О причинах возгорания пока не сообщается.
Сообщается также, что площадь пожара составила 16 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.
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