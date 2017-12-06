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Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
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Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе

Новости
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе


Там будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, сегодня с 11:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км ст. Багаевка (с. Александровка).

Объезд возможен через ж/д переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина речка, Заводской район).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото http://conoto.ru