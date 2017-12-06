6 декабря 2017 07:36 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 декабря
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
17:08 | 05 декабря
Эксперты JPMorgan Chase считают перспективной криптовалюту TKEYCOIN
16:11 | 05 декабря
Саратов начали украшать к новогодним праздникам
15:19 | 05 декабря
Юным художникам предложили нарисовать земляков
14:28 | 05 декабря
Жительница Энгельса нанесла смертельное ранение сожителю за потраченные деньги
13:33 | 05 декабря
Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию
12:40 | 05 декабря
Врачи, инженеры и водители остаются самыми востребованными специалистами
11:48 | 05 декабря
Саратовские студенты сдали более 350 литров донорской крови
10:53 | 05 декабря
Из двух горящих домов на проспекте 50 лет Октября эвакуировали жильцов
10:06 | 05 декабря
В Саратове исполнят песни из фильмов Эльдара Рязанова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Новости
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях


Автомобилистов призывают к осторожности.

По прогнозам синоптиков завтра, 6 декабря, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (мокрый снег), местами в Левобережье сильный снег. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…-5º, днем - +1…-4º.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, автомобилистам рекомендуют двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках, при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

Тех, кто не успел подготовить автомобиль с учетом погоды или кто не обладает достаточным опытом вождения в переходный период (осень-зима), просят воздержаться от поездок.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к автолюбителям с просьбой перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях.

Фото https://www.isi-info.com