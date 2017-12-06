МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

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По прогнозам синоптиков завтра, 6 декабря, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (мокрый снег), местами в Левобережье сильный снег. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, гололедица.Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…-5º, днем - +1…-4º.В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, автомобилистам рекомендуют двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках, при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;Тех, кто не успел подготовить автомобиль с учетом погоды или кто не обладает достаточным опытом вождения в переходный период (осень-зима), просят воздержаться от поездок.Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к автолюбителям с просьбой перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях.Фото https://www.isi-info.com