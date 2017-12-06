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Эксперты JPMorgan Chase считают перспективной криптовалюту TKEYCOIN

Новости
Эксперты JPMorgan Chase считают перспективной криптовалюту TKEYCOIN


О хороших перспективах криптовалюты TKEYCOIN заявили эксперты JPMorgan Chase. По их оценкам до конца года Tkeycoin поднимется до отметки $0,23 за 1 TC, а после выхода на ICO может вырасти на 12700%. По мнению Терри Даффи, рост цены мировых криптовалют ускорится еще больше и превратит их в перспективный класс активов. Как известно 27 ноября общая капитализация криптовалют впервые превысила $300 млрд (по данным CoinMarketCap), а капитализация второй крупнейшей криптовалюты Ethereum составила более $46 млрд при цене в $481 за 1 ETH.

Следует отметить, что в еще в октябре мало кто слышал о криптовалюте Tkeycoin, которая стоила $0,059 за 1 TC. Но с конца месяца всего за 20 дней ее курс вырос на 133,4% и поднялся до отметки $0,118. Резкой положительной динамике криптовалюты Tkeycoin, разработке российского Холдинга БР, способствует не только глобальный рост криптовалют во всем мире, но и повышенное внимание инвесторов и сторонников Tkeycoin. На конференции Blockchein в Санкт-Петербурге российские экономисты с нескрываемым интересом встретили новинку.

Уже скоро криптовалюта выйдет на ICO на платформе Ethereum. Планируемый объем выпуска составит более 80 млн токенов. Через несколько месяцев после запуска ICO появится поддержка и других платформ.