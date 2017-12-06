Эксперты JPMorgan Chase считают перспективной криптовалюту TKEYCOIN

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Следует отметить, что в еще в октябре мало кто слышал о криптовалюте Tkeycoin, которая стоила $0,059 за 1 TC. Но с конца месяца всего за 20 дней ее курс вырос на 133,4% и поднялся до отметки $0,118. Резкой положительной динамике криптовалюты Tkeycoin, разработке российского Холдинга БР, способствует не только глобальный рост криптовалют во всем мире, но и повышенное внимание инвесторов и сторонников Tkeycoin. На конференции Blockchein в Санкт-Петербурге российские экономисты с нескрываемым интересом встретили новинку.Уже скоро криптовалюта выйдет на ICO на платформе Ethereum. Планируемый объем выпуска составит более 80 млн токенов. Через несколько месяцев после запуска ICO появится поддержка и других платформ.