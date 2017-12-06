Саратов начали украшать к новогодним праздникам
На Театральной площади идет монтаж конструкций главной новогодней елки.
По информации пресс-службы городской администрации, вчера рабочие МУП «Саргорсвет» установили каркас-основу центрального символа праздника. После этого в специальные трубки металлической конструкции основы вставят 350 сосен, образующих конусовидную форму.
Елку украсят порядка 5 тысяч лампочек, гирлянды общей протяженностью около 2 км, а также порядка 300 игрушек с подсветкой.
Живые ели на Театральной площади подсветят гирляндами с яркими разноцветными светодиодными лампочками, на флагштоках подключат светодиодные конструкции. После устройства хоккейной коробки по ее периметру также разместят цветные гирлянды.
Фото http://www.vzsar.ru